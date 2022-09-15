МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Миссия ОДКБ направилась в Армению для анализа обстановки и причин конфликта Армении и Азербайджана, а также выработки путей их решения. Об этом сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. В Армении заявили об обострении обстановки на границе с Азербайджаном

Ранее официальный представитель организации Владимир Зайнетдинов сообщал, что 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, члены которого выразили крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрели предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

"Решением совета коллективной безопасности направляется миссия. Для того миссии и назначают, чтобы выработать, разобраться на месте, проанализировать ситуацию с руководством Республики Армения и с другими заинтересованными должностными лицами переговорить, выяснить обстановку, разобраться в причинах", — сказал он.

По словам Сидорова, цель миссии — разобраться "в тех путях, которые необходимо предложить совету коллективной безопасности по результатам работы миссии". Итоговое решение по кризису примут главы государств, подчеркнул генерал-полковник.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. В ночь на четверг на границе существенных инцидентов не было, писал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в соцсетях.

По словам главы международного комитета Совфеда России Григория Карасина, перемирие на армянско-азербайджанской границе установили благодаря усилиям Москвы, в том числе после разговора президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского Министерства иностранных дел.