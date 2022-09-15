ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен — ПРАЙМ. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что нужно лишить россиян, владеющих недвижимостью в стране, привилегий на получение шенгенских виз. АТОР: девять европейских стран прекратили прием заявок на визы от россиян

"До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью или проживание в Финляндии как фактор для получения визы. Я не считаю это необходимым. Я не думаю, что недвижимость является положительным фактором для визы", — сказал Ниинистё в четверг, выступая перед Ассоциацией политических репортеров. Трансляцию выступления вели финские СМИ.

Президент считает, что это может "отбить" у россиян желание приобретать недвижимость в Финляндии.

Ранее сообщалось об увеличении сделок с недвижимостью в Финляндии в 2022 году, совершенных гражданами России. Исключительно большое количество сделок было заключено между родственниками — россияне продают им долю владения.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

По его словам, визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России.