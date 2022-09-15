СОЧИ, 15 сен — ПРАЙМ. Престиж рабочих профессий значительно вырос за последние годы, а зарплаты сотрудников, трудящихся на производственных предприятиях, увеличились, заявил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. Работодатели стали реже требовать высшее образование у соискателей

В Сириусе на площадке "Парка науки и искусств" проходит XVI Международный конгресс-выставка "Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста", в фокусе которого находятся передовые мировые практики в области профессионального образования, а также кадровая политика в условиях современной экономики и актуальность рабочих специальностей.

"Престиж рабочих профессий, престиж обучения в колледже резко вырос за последние годы, мы наблюдаем динамику, и об этом свидетельствует социология… Плюс, уровень заработных плат работников предприятий, рабочих профессий, специальностей не сильно отличается от инженеров, а во многих случаях сильно больше менеджеров, работающих в офисе", — сообщил Грибов журналистам в ходе молодежного форума.

По его словам, на сегодняшний день более половины школьников после окончания девятого класса принимают решение уйти в колледж, чтобы получить средне-профессиональное образование.

В 2021 году первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщал о запуске программы подготовки "Профессионалитет", которая включает три ключевые инициативы. Первая – вовлечение отраслевых партнеров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования. Вторая – введение нового уровня образования "Профессионалитет", оптимизация сроков обучения до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трех лет — для более технологичных. И третья – трансформация колледжей в "Место новых стартов", то есть создание на базе колледжей коворкинг-пространств, центров молодежных стартапов, волонтерства, совместных общественных проектов.