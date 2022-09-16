МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В ОДКБ рассчитывают на мирное разрешение конфликта Армении и Азербайджана

"Действительно, был телефонный разговор поздно ночью", — сказал пресс-секретарь президента России.

Согласно данным пресс-службы правительства Армении, лидеры обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В свою очередь в Баку подчеркнули, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен.

Отмечается, что Путин в данный момент находится в Самарканде. В четверг он провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР. В пятницу в Самарканде проходит саммит ШОС, у российского лидера запланированы на этот день встречи с президентом Турции, премьером Индии и президентом Азербайджана.