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2022
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ШОС: не все страны выполнили обязательства по климатическому финансированию
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ЛИДЕРЫ СТРАН ШОС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ, ПРИЗВАЛИ СКОРЕЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО... ПРАЙМ, 16.09.2022
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЛИДЕРЫ СТРАН ШОС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ, ПРИЗВАЛИ СКОРЕЕ СДЕЛАТЬ ЭТО
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ ВЫБРОСОВ ПОДРЫВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОСЛАБЛЯЮТ СПОСОБНОСТЬ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ КЛИМАТА — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется