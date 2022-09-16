МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банки РФ обладают достаточным запасом прочности, ЦБ не видит никаких сильно негативных эффектов для них от рисков на рынке труда, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Голикова назвала ситуацию на рынке труда России стабильной

"Ситуация на рынке труда достаточно стабильная, но, конечно, (банки — ред.) должны учитывать разного рода риски, и банки учитывают эту ситуацию… У нас есть специальные нормы регулирования, которые ограничивают банки в том, чтобы они выдавали кредиты уже закредитованным гражданам, у них есть оценка доходов, поэтому здесь банки уже научились управлять рисками, у них есть достаточный запас прочности в этом смысле, и мы никаких таких сильных негативных эффектов не видим от возможного негативного развития ситуации", — сказала она.

"И второе, мне кажется, что два последних кризиса показали, что банки гораздо более охотно идут на реструктуризацию кредитов, когда они понимают, что люди временно теряют работу, будут искать эту работу, и дают такую передышку", — отметила глава ЦБ РФ.

Она добавила, что часть кредитных каникул предусмотрена законом, но часть банки предлагают сами.

По последним данным Росстата, безработица в России находится на историческом минимуме и составляет 3,9%. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что власти России не видят существенных признаков ухудшения ситуации на рынке труда. Тем не менее, по его словам, существуют риски высвобождения занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы: неполную занятость, принудительные отпуска и так далее. Он говорил, что максимальное количество людей под риском — 200-300 тысяч человек.