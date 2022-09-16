МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Отказ Швейцарии от налогового обмена с Россией не приведет к негативным последствиям для бизнеса и граждан, если наша страна не внесет Швейцарию в список офшоров, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян. ФНС хочет внести Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен

Правительство Швейцарии сообщило в пятницу о приостановке обмена информацией по налоговым вопросам с Россией.

"В первую очередь, такой шаг означает, что ФНС не будет получать информацию об активах российских налоговых резидентов, которые хранятся в швейцарских финансовых институтах. Это осложняет налоговое администрирование для государства", — сказал Айрапетян.

"В то же время для российских налогоплательщиков — физических и юридических лиц — такой шаг не должен привести к дополнительным налоговым последствиям в нашей стране, если только Россия не включит Швейцарию в более жесткие списки офшорных юрисдикций", — уверен эксперт.

Айрапетян также напомнил, что Великобритания, которая поступила аналогичным со Швейцарией образом, до сих пор не включена в список офшоров. "Можно предположить, что Швейцария в такой список также не будет добавлена", — заключил он.

ФНС ежегодно утверждает список государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией. Вести бизнес в стране из данного списка для российских налогоплательщиков может быть проблематично.

В августе ФНС опубликовала проект этого перечня на 2023 год. Ведомство планировало сократить список, исключив из него девять государств и одну территорию, при этом в него планировалось добавить Канаду, которая до сих пор не подписала с Россией двустороннего соглашения об обмене налоговой информацией.