Правительство с октября повысит зарплату госслужащим
Правительство России с 1 октября на 4% повысит зарплату сотрудникам федеральных госорганов
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство России с 1 октября 2022 года на 4% повысит зарплату работникам федеральных государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять меры по увеличению с 1 октября 2022 года на 4% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба", — говорится в документе.
https://1prime.ru/society/20220916/838148036.html
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