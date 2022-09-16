МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство России с 1 октября 2022 года на 4% повысит зарплату работникам федеральных государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Аналитики выяснили, кто в России претендует на самые высокие зарплаты

"Принять меры по увеличению с 1 октября 2022 года на 4% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба", — говорится в документе.