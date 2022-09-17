МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, стороны считают неприемлемым применение силы и тяжелого вооружения, сообщил секретариат ОДКБ. Спецслужбы Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня

"По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Глава МИД Кыргызстана проинформировал о тяжелой ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области в связи с произошедшими боестолкновениями", — сообщил секретариат.

Стороны отметили важность немедленного прекращения огня.

"(Стороны) считают неприемлемым применение силы и использование тяжелого вооружения, в том числе артиллерии и РСЗО. Было подчеркнуто, что конфликт должен быть урегулирован только мирным путем", — отметили в секретариате.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121. Об этом сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе минздрава республики.

"По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 мск — ред.) всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 121, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение", — заявил представитель пресс-службы.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших своих гражданах в результате боестолкновений.

Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.