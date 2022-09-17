МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Две трети россиян готовы потратить на подарок на день рождения коллеги не более 500 рублей, в то же время около трети граждан этот праздник в кругу сослуживцев не отмечают, сообщается в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему "Сбера"), которое есть у РИА Новости. Россиянам рассказали о новом способе защиты сбережений от мошенников

"Чаще всего россияне готовы потратить на подарок коллеге от 300 до 500 рублей — такой вариант ответа выбрали 37% участников опроса. 28% готовы потратить на подарок от 500 до 1000 рублей, а 27% — до 300 рублей", — выяснили аналитики.

При этом внести вклад в размере от 1000 до 2500 рублей готовы только 7% респондентов, а больше 2500 рублей — лишь 1% опрошенных. В целом собирать деньги на день рождения коллег в коллективе принято у 72% опрошенных, а 28% отметили, что такой практики в их компании нет, отмечается в исследовании.

К традиции отмечать день рождения на работе положительно относятся 30% россиян. Отмечают дни рождения на работе, потому что так принято, 22% опрошенных, а 13% празднуют только, если есть настроение и деньги. В то же время, добавляют аналитики, "31% участников опроса не празднуют дни рождения в коллективе", а "4% опрошенных жителей России скрывают дату своего рождения". Аналитик рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

Самый популярный способ отметить день рождения в компании коллег для 58% опрошенных — чаепитие в обеденный перерыв. У 32% на работе принято дарить подарки от коллектива, 12% получают подарки от руководства, а 10% получают устное поздравление без подарка. Еще 11% опрошенных рассказали, что встречаются с коллегами после работы, 7% — что в их коллективе принято устраивать праздничные вечеринки. При этом, по данным аналитиков, "17% респондентов отметили, что в их компании никак не отмечают дни рождения".

В ходе исследования специалисты в сентябре 2022 года опросили 3100 совершеннолетних жителей всех округов России.