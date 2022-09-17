Ежедневные прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запустят из Сочи
Авиакомпания "Россия" в октябре запустит ежедневные прямые рейсы из Сочи в Египет
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СОЧИ, 17 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" впервые запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 30 октября, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"Россия" с 30 октября запускает ежедневные рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — отмечается в релизе.
Сейчас из международного аэропорта олимпийской столицы можно улететь по семи зарубежным направлениям.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора, подобные рейсы будут осуществляться из сочинского аэропорта впервые. В компании уточнили, что полёты будут осуществляться ежедневно на самолётах российского производства "Суперджет 100". Воздушные суда будут представлены в двухклассной компоновке с общим количеством мест на борту – 87, из которых 12 мест бизнес-класса.
Ранее также отмечалось, что сочинский аэропорт продолжает работать в качестве временного хаба, оставаясь единственным открытым аэродромом для выпуска и приёма воздушных судов на курортах Краснодарского края.
https://1prime.ru/society/20220917/838151311.html
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