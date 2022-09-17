СОЧИ, 17 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" впервые запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 30 октября, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай

"Россия" с 30 октября​ запускает ежедневные рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — отмечается в релизе.

Сейчас из международного аэропорта олимпийской столицы можно улететь по семи зарубежным направлениям.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора, подобные рейсы будут осуществляться из сочинского аэропорта впервые. В компании уточнили, что полёты будут осуществляться ежедневно на самолётах российского производства "Суперджет 100". Воздушные суда будут представлены в двухклассной компоновке с общим количеством мест на борту – 87, из которых 12 мест бизнес-класса.

Ранее также отмечалось, что сочинский аэропорт продолжает работать в качестве временного хаба, оставаясь единственным открытым аэродромом для выпуска и приёма воздушных судов на курортах Краснодарского края.