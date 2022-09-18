МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Очередной антиправительственный протест пройдет в воскресенье в центре Кишинева, организаторы в лице оппозиционной партии "Шор" намерены собрать около 50 тысяч участников, впервые к акции присоединятся представители правых проевропейских сил. Сенатор Пушков отправил Санду за газом в "родную Румынию"

Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В воскресенье в центре Кишинева у здания администрации президента пройдет очередной массовый протест.

Организаторы заранее уведомили мэрию молдавской столицы о предстоящем мероприятии и сообщили, что намерены собрать 50 тысяч человек. В документе также указано, что акция начнется 18 сентября и продлится до конца месяца, а на месте протеста могут установить не только сцену, но и палатки, то есть манифестация может стать бессрочной.

ПРАВЫЕ С ЛЕВЫМИ В ОППОЗИЦИЮ ВЛАСТИ

Инициатором протеста выступила партия "Шор", ее лидер Илан Шор заявил, что в стране наступил переломный момент, когда нужно решать дальнейшую судьбу Молдавии.

"Я призываю всех вас прийти в воскресенье, 18 сентября, в 15:00 к администрации президента, чтобы потребовать досрочных парламентских выборов, чтобы избавиться от нынешней власти, которая нас обедняет, издевается над нами и обрекает нас на голод и холод", — заявил он в своем обращении в соцсетях.

Поддержать протест призвал население и экс-президент республики Игорь Додон, который является и почетным председателем Соцпартии. Входящая в один блок с социалистами Компартия Молдавии также готова поддержать антиправительственный митинг.

Более того, впервые о своем участии заявил представитель проевропейских сил — председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, который в прошлом был сторонником действующего президента Майи Санду.

ВЛАСТЬ УГОВАРИВАЕТ ЛЮДЕЙ НЕ ИДТИ НА ПРОТЕСТ

При этом представители власти пытаются убедить население, что подобные акции являются бессмысленными. Премьер Наталья Гаврилица и вовсе заявила, что трудности в стране не зависят от властей.

"Я призываю граждан быть солидарными и стойкими в этой сложной ситуации и не выходить на акции протеста в воскресенье, 18 сентября…", — заявила премьер в эфире одного из местных телеканалов.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу и вовсе заявил, что за спиной протеста стоят "воры и бандиты". Поэтому он предложил оппозиции отказаться от протестов и вместе с властями взяться за решение проблемы.

Однако многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.