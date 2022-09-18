МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар в беседе с изданием "ПолитРоссия" назвали заявление президента России Владимира Путина о попытках Запада сохранить гегемонию судьбоносным для глобального сообщества, а противостояние с западными странами, по их мнению, будет иметь непредсказуемые последствия. В Венгрии решили продлить заморозку цен на продукты и бензин

В пятницу, 16 августа, российский лидер заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, для чего старается сдерживать любые альтернативные пути развития. При этом Путин подчеркнул, что гегемония западных стран означает стагнацию для остального мира, "мракобесие и отмену культуры".

Венгерские политические эксперты Кевехази и Богар считают, что заявления президента Путина говорят о том, что в мире идет борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение для всего глобального сообщества.