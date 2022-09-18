Берлускони задумал сделать Евросоюз "военной державой мирового класса"
Берлускони: для противостояния угрозам извне Евросоюз должен нарастить военный потенциал
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Для противостояния внешним угрозам Евросоюзу нужно многократно нарастить военный потенциал, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишут "Известия".
Издание цитирует словам экс-премьера: "Если Европа хочет защитить себя от возможных будущих нападений, она должна стать военной державой мирового класса". Как считает Берлускони, основная угроза для Евросоюза исходит от коммунистического режима и государств, где эта идеология получила широкое распространение, в частности, в Китае.
По его словам, КНР соединила "древний экспансионизм Китайской империи с нынешним коммунистическим глобализмом" и в итоге представляет для государств Европы "опасный вызов на экономическом, политическом и военном уровнях".
Экс-премьер призвал скоординировать военный потенциал всех государств Евросоюза и в итоге создать общий рубеж обороны.
https://1prime.ru/society/20220918/838153468.html
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