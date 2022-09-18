МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Для противостояния внешним угрозам Евросоюзу нужно многократно нарастить военный потенциал, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишут "Известия". Госдолг Италии достиг нового исторического максимума

Издание цитирует словам экс-премьера: "Если Европа хочет защитить себя от возможных будущих нападений, она должна стать военной державой мирового класса".

Как считает Берлускони, основная угроза для Евросоюза исходит от коммунистического режима и государств, где эта идеология получила широкое распространение, в частности, в Китае.

По его словам, КНР соединила "древний экспансионизм Китайской империи с нынешним коммунистическим глобализмом" и в итоге представляет для государств Европы "опасный вызов на экономическом, политическом и военном уровнях".

Экс-премьер призвал скоординировать военный потенциал всех государств Евросоюза и в итоге создать общий рубеж обороны.