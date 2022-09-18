МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украинское посольство в Бухаресте сочло неприемлемыми и вопиющими слова экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о "неестественных границах" Украины и необходимости "уступить" ее территории соседним странам. В Румынии признали, что не смогут спасти часть компаний от кризиса

В субботу Марга, выступая на книжной ярмарке в городе Алба-Юлия, заявил, что Украина "находится в неестественных границах" и "должна уступить свои территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым". По его словам, "это территории других государств". Марга также раскритиковал политический режим на Украине, подчеркнув, что "он далеко не демократичный".

"Сожалеем, что бывший министр Андрей Марга европейского и демократического государства выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ. Обеспечение полного уважения этих принципов — основа безопасности и стабильности на континенте", — написало украинское посольство в Twitter.

В дипмиссии добавили, что такие заявления "неприемлемы при любых обстоятельствах" и "являются особенно вопиющим отклонением во время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Андрей Марга — современный румынский философ, политолог и политик, ректор Университета Бабеш-Бойя города Клуж-Напока. Был министром иностранных дел Румынии с 7 мая по 6 августа 2012 года в коалиционном правительстве Виктора Понта.