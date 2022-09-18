В сейме Латвии неожиданно возмутились русофобской провокацией
Депутат Сейма Юдин: следует проверить информацию о русофобском объявлении в автобусе в Риге
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Службе госбезопасности Латвии необходимо провести проверку информации о дискриминационном объявлении в общественном транспорте в Риге, призвал депутат сейма Латвии Андрей Юдин. Об этом сообщает РИА Новости.
Недавно в интернете появились сообщения, что в салоне одного из автобусов в Риге якобы появилась табличка с надписью: "Места для русскоязычных находятся только на задней площадке".
Юдин написал на своей страничке в Twitter: "Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений".
https://1prime.ru/society/20220918/838154057.html
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