МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Службе госбезопасности Латвии необходимо провести проверку информации о дискриминационном объявлении в общественном транспорте в Риге, призвал депутат сейма Латвии Андрей Юдин. Об этом сообщает РИА Новости. Латвия закроет въезд для россиян с шенгенскими визами

Недавно в интернете появились сообщения, что в салоне одного из автобусов в Риге якобы появилась табличка с надписью: "Места для русскоязычных находятся только на задней площадке".

Юдин написал на своей страничке в Twitter: "Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений".