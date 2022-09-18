МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Спрос россиян на ремонт обогревателей с началом холодного сезона в первой половине сентября вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Авито Услуги", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Россияне стали чаще делать сбережения, выяснили аналитики

"Чаще всего россияне спасаются от холодов до начала отопительного сезона с помощью обогревателей. Спрос на их ремонт и обслуживание в первой половине сентября вырос на 65% по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.

За этот же период объявлений от мастеров на ремонт обогревателей с платформы стало больше на 29%. Средняя цена за услугу с прошлого года не изменилась и начинается от 300 рублей. Активнее других за такими услугами обращались жители Новосибирска (+184%), Хабаровска (+100%) и Челябинска (+58%).

В то же время в первой половине сентября вырос спрос на услуги по монтажу теплого пола на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений от специалистов в этой сфере выросло на 115%. Наибольшая динамика роста спроса была отмечена в Хабаровске (+112%), Ульяновске (+45%) и Екатеринбурге (+43%).

Кроме того, с началом холодного сезона россияне стали чаще пользоваться услугой установки теплых стен, спрос на неё в первой половине сентября вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений от мастеров выросло на 28%. Установке такой обогревательной системы отдавали предпочтение в Омске (+129%), Рязани (+93%) и Ярославле (+46%).