WSJ: Белый дом вернулся к вопросу закрытия тюрьмы в Гуантанамо
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Белый дом вернулся к активному обсуждению вопроса о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, сообщает Wall Street Journal.
Как отмечает издание, власти США назначили сотрудницу Госдепа Тину Кайданов спецпредставителем по делам Гуантанамо, поручив ей изучить дела заключенных и изучить возможность их освобождения или перевода в исправительные учреждения других стран.
https://1prime.ru/society/20220918/838154401.html
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