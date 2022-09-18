МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Белый дом вернулся к активному обсуждению вопроса о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, сообщает Wall Street Journal. Лукашенко раскрыл планы США на Украине

Как отмечает издание, власти США назначили сотрудницу Госдепа Тину Кайданов спецпредставителем по делам Гуантанамо, поручив ей изучить дела заключенных и изучить возможность их освобождения или перевода в исправительные учреждения других стран.