МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Белый дом вернулся к активному обсуждению вопроса о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, сообщает Wall Street Journal.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко раскрыл планы США на Украине

Как отмечает издание, власти США назначили сотрудницу Госдепа Тину Кайданов спецпредставителем по делам Гуантанамо, поручив ей изучить дела заключенных и изучить возможность их освобождения или перевода в исправительные учреждения других стран.

 