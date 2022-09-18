На юго-западе Японии эвакуируют 2,5 миллиона граждан
NHK: на юго-западе Японии эвакуируют 2,5 миллиона человек из-за тайфуна "Нанмадол"
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Около 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии получили указание эвакуироваться в связи с приближением мощного тайфуна "Нанмадол", который получил 14 порядковый номер, сообщает телеканал NHK.
Указание об эвакуации, то есть рекомендация эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация возможна, — это четвертый из пяти возможных уровней опасности.
А пятый — самый высокий — уровень опасности означает необходимость спасения жизни в связи с непосредственной угрозой.
Пятый уровень был объявлен для 68 тысяч человек, проживающих в городах префектуры Кагосима на острове Кюсю.
https://1prime.ru/society/20220918/838154546.html
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