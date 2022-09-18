Трамп обвинил демпартию в распространении дезинформации о России
Трамп: Демократическая партия США распространяет дезинформацию о России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Демократическая партия США распространяет дезинформацию, в том числе о России, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Огайо, который транслировал телеканал Newsmax.
"Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают", — заявил бывший президент.
При этом он объявил, что за то время, что демократы находятся у власти Соединенные Штаты превратились из энергетически независимого государства в "попрошайку".
https://1prime.ru/society/20220918/838154850.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.