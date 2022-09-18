МАДРИД, 18 сен — ПРАЙМ. Около трех тысяч человек приняли участие в демонстрации в Барселоне в поддержку испанского языка как основного в системе образования Каталонии, сообщает телеканал RTVE. В Барселоне арестовали яхту "российского олигарха"

Среди основных призывов звучали лозунги в поддержку двуязычия и против независимости автономной Каталонии. Демонстрация собрала лидеров оппозиционной правоцентристской "Народной партии" (PP), ультраправой национально-консервативной партии "Голос" (Vox), левоцентристской партии "Граждане" (Cuidadanos).

Министр образования Каталонии Хосеп Гонсалес-Камбрей 1 сентября заявил, что в 2022-2023 учебном году образовательные учреждения автономного сообщества больше не обязаны проводить не менее 25% учебных часов на испанском языке.

В Каталонии официальный статус имеют три романских по происхождению языка: каталанский язык (повсеместно), испанский язык (повсеместно) и аранский язык (только в области Аранская долина на северо-западе провинции). Однако именно каталанский является основным в образовательной системе, что часто вызывает общественное недовольство среди жителей сообщества.

В прошлое воскресенье в Барселоне прошла массовая демонстрация сторонников независимости автономного сообщества по случаю дня Каталонии. Стражи порядка насчитали 150 тысяч участников митинга, а его организаторы — 700 тысяч, сообщали местные новостные агентства.

В Каталонии, где исторически сложилось сильное сепаратистское движение, 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.