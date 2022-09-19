МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября вводят запрет на въезд в эти страны граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза, сообщает МИД Эстонии. Пушков рассказал, чем обернется для стран Балтии запрет на въезд россиян

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.

Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.

Исключения будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

Граждане России, которые имеют недвижимость в Эстонии, больше не смогут получить визу для посещения страны, а управлять своим имуществом им придется дистанционно.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, говоря о запрете на въезд для граждан РФ, заявила, что "путешествия — это привилегия, а не право", подчеркнув, что поскольку воздушное сообщение с Россией закрыто, единственной возможностью для россиян попасть в Европу является проезд через три страны — Эстонию, Финляндию и Латвию, которые несут наибольшую нагрузку.

С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в страну с визами других государств ЕС еще был возможен.

Ранее Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать у россиян документы на оформление туристических виз.

МИД Финляндии сообщил, что не рекомендовал правительству страны применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами. Внешнеполитическое ведомство Финляндии считает, что принятые другими странами решения противоречат Шенгенскому кодексу.

МИД уточнил, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства, и Финляндия не может препятствовать въезду россиян-обладателей шенгенских виз, не нарушая законодательство ЕС. Таким образом, с 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу.