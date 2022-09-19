Генсек ООН Гутерреш и глава дипломатии Евросоюза Боррель обсудили ситуацию на Украине
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны обсудили конфликт на Украине и его последствия, сообщила пресс-служба ООН.
Согласно заявлению, Гутерреш и Боррель "обсудили войну на Украине и ее региональные и глобальные последствия". Кроме того, они "обменялись мнениями о событиях в Африке", говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://1prime.ru/society/20220919/838157778.html
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