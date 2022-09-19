МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. После вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами российские граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии, рассказали РБК в посольстве России в республике. В сейме Латвии неожиданно возмутились русофобской провокацией

В частности, дипломаты рассказали, что на границе с Латвией к гражданам России предъявляется "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".

"В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их (граждан России. — прим. ред.) в черный список", — подчеркнули в посольстве, отметив, что в этих случаях решение о пропуске граждан России через границу принимают исключительно компетентные службы Латвии.