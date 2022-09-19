МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия будет действовать в соответствии с принципом открытых границ в отношении жителей Латвии, заявили в российском посольстве в Риге. Ростуризм и МИД перезапустят электронную визу для граждан 52 стран

Ранее сообщалось, что главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также граничащие с Россией страны получили разрешение ограничивать въезд россиянам на национальном уровне.

Позднее Польша, Литва, Латвия и Эстония решили ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения Евросоюза является туризм, бизнес, спорт или культура.

"В свою очередь Россия по-прежнему остается привержена принципу открытых границ для всех жителей Латвии, желающих посетить нашу страну в туристических, деловых и гуманитарных целях, пока в ЕС бушует энергокризис, вызванный недальновидной политикой местных властей", — отметили представители дипмиссии.