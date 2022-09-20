МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет верительные грамоты у вновь прибывшихисле дипломаты из послов иностранных государств, в их числе послы Южной Кореи, Египта, Португалии, Новой Зеландии, Армении, Сербии, Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Посол в Германии выразил готовность России запустить "Северный поток — 2"

Церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.

В этот же день Путин примет участие в торжественном собрании, посвященном 220-летию со дня образования министерства юстиции России. Кроме того, глава государства выступит в Государственном Кремлевском дворце на мероприятии, посвященном 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ

Верительная грамота — это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.

Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.

УСЕЧЕННЫЙ ФОРМАТ ЦЕРЕМОНИИ

С начала пандемии коронавируса церемонии вручения верительных грамот в Кремле проходили с рядом ограничений. К примеру, послы не передавали свои грамоты президенту непосредственно из рук в руки. На последней из церемоний — в декабре 2021 года — Путин попросил послов отнестись с пониманием к "несколько усеченному" формату мероприятия.

Приветствуя дипломатов на той церемонии (в ней, например, участвовали послы Австрии, Индии, Испании и Италии), глава государства обращал внимание на неспособность международного сообщества объединиться для решения важных проблем, а также выражал обеспокоенность тем, что "некоторые партнеры" пытаются всячески сдерживать развитие РФ: оказывают санкционное давление, нагнетают напряженность у российских границ.

Тогда же — менее чем за три месяца до начала военной спецоперации на Украине — Путин говорил о нарастающей угрозе для РФ на западных рубежах, отмечал приближение военной инфраструктуры НАТО. Путин тогда отмечал, что в данной ситуации РФ предпринимает адекватные военно-технические меры.