МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Референдумы в Донбассе проводить необходимо, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Пушилин заявил о начале активной подготовки к проведению референдума

В своем Telegram-канале Медведев написал, что после проведения референдумов в Донбассе и вхождение региона в состав России страна может использовать силы для своей защиты, поскольку посягательство на ее территорию будет считаться преступлением. Он также заявил, что решение о присоединении Донбасса не сможет повернуть вспять ни один из будущих руководителей России.

"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", — написал Медведев во вторник.

Он подчеркнул, что референдумы в Донбассе значимы не только для системной защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости", — написал он.

Он добавил, что референдумы полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. "Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", — отметил Медведев.

Днем ранее общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести референдумы.