МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Специалисты народных республик Донбасса начали активную работу над проведением референдума о вхождении в состав России, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Медведев заявил о необходимости проведения референдумов в Донбассе

"Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов", — сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Денис Пушилин оптимистично настроен на результаты референдума о вхождении республик ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации.

"Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь, что интересует нас, — это, конечно, безопасность. Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдёт сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате", — добавил глава ДНР.

По мнению Пушилина, референдум — это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь гражданских людей в республиках.

Он также отметил, что ЦИК ДНР в состоянии такой референдум провести.

"Мы используем и тот опыт 2014 года, и наработки специалистов, которые есть… ЦИК, которая тоже я думаю в силах, думаю, в полной мере провести максимально открыто и максимально выверенно долгожданный референдум", — сказал глава ДНР.

В понедельник общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к руководителям с просьбой провести референдумы о присоединении территорий к России.