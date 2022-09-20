СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Референдум по воссоединению Херсонской области с Россией пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо. ЛНР и ДНР проведут референдумы с 23 по 27 сентября

Он подчеркнул, что подписал указ о проведения референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах полноправного субъекта единого государства.

"Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил", — указал Сальдо в Telegram-канале.