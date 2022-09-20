Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
Референдум о вхождении в состав России Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Референдум за воссоединение Запорожской области с Российской Федерацией состоится 23-27 сентября, заявил во вторник глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта. Он пройдет с 23 по 27 сентября", — сказал Балицкий на видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Он уверен, что момент для принятия такого решения наступил. "Технически мы готовы, безопасность избирательных участков обеспечена", — заверил Балицкий.
Ранее во вторник власти ДНР, ЛНР, Херсонской области объявили, что референдум о вхождении в состав России пройдет на их территориях с 23 по 27 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в обращении к президенту России Владимиру Путину заявил, что главное чаяние людей Донбасса — быть в составе России.
https://1prime.ru/society/20220920/838187478.html
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