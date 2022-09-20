МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Глава Власти Луганской Народной Республики в обязательном порядке обратятся к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять решение о вхождении республики в состав России по итогам референдума, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Лавров прокомментировал проведение референдума в ЛНР и ДНР

"Я обязательно обращусь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации по итогам референдума", — отметил он в мессенджере Telegram.

По его словам, медлить с инициативой о проведении референдума нельзя, поскольку украинские войска перешли все красные линии.

Пасечник также призвал жителей региона проголосовать за присоединение к России.

Референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится 23-27 сентября.