Глава ЛНР обратится к Путину по скорейшему проведению референдума
Глава ЛНР Пасечник заявил, что обратится к Путину с просьбой о вхождении региона в состав России
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Глава Власти Луганской Народной Республики в обязательном порядке обратятся к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять решение о вхождении республики в состав России по итогам референдума, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Я обязательно обращусь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации по итогам референдума", — отметил он в мессенджере Telegram.
По его словам, медлить с инициативой о проведении референдума нельзя, поскольку украинские войска перешли все красные линии.
Пасечник также призвал жителей региона проголосовать за присоединение к России.
Референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится 23-27 сентября.
https://1prime.ru/society/20220920/838188636.html
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