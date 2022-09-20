В НАТО назвали референдумы о вхождении в состав России "нелегитимными"
Генсек НАТО заявил, что в альянсе считают референдумы о присоединении к России "нелегитимными"
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. НАТО считает готовящиеся референдумы о вхождении в состав России "нелегитимными", международное сообщество должно их осудить, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", — сказал он.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав России. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. По словам представителей регионов, присоединение к России их территории и восстановит историческую справедливость.
https://1prime.ru/society/20220920/838190085.html
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