МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. НАТО считает готовящиеся референдумы о вхождении в состав России "нелегитимными", международное сообщество должно их осудить, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Шольц не признает итоги референдумов о вхождении в состав России

"Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", — сказал он.

Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав России. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. По словам представителей регионов, присоединение к России их территории и восстановит историческую справедливость.