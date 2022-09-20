БЕЛГРАД, 20 сен — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до мирового уровня. В ДНР объявили выходными 26 и 27 сентября для проведения референдума

Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. По его словам, на полях мероприятия к нему обращались с вопросами многие российские СМИ, но он "не мог с ними разговаривать, пока не услышит обращение российского президента" Владимира Путина, ожидаемое вечером во вторник.

"Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы, и хотим ли войти через некоторое время, возможно через месяц или два, в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны", — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

"Для всех нас малых, которые хотели бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность, для нас нет хороших и легких вестей, и ожидаю, что все, что увидим в предстоящем периоде — дальнейшее осложнение отношений между Западом и РФ, а также между Западом и КНР", — указал президент Сербии.