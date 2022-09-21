МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в Минюст и Генпрокуратуру России с просьбой признать Greenpeace иностранным агентом, сообщают "Известия". В Greenpeace рассказали, когда в Польше наступит дефицит газа

Якубовский объяснил свою инициативу деятельностью организации, идущей вразрез с интересами России. Так, волонтеры Greenpeace Nordic блокировали разгрузку российского СПГ в Финляндии и при этом требуют от Хельсинки прекратить ввоз энергоресурсов из России.

Депутат отметил, что существуют понятные и четкие критерии признания иностранным агентом: "Если в руководящих органах компании находятся иностранцы, и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей".