СМИ: депутат Якубовский предложил признать Greenpeace иностранным агентом
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в Минюст и Генпрокуратуру России с просьбой признать Greenpeace иностранным агентом, сообщают "Известия".
Якубовский объяснил свою инициативу деятельностью организации, идущей вразрез с интересами России. Так, волонтеры Greenpeace Nordic блокировали разгрузку российского СПГ в Финляндии и при этом требуют от Хельсинки прекратить ввоз энергоресурсов из России.
Депутат отметил, что существуют понятные и четкие критерии признания иностранным агентом: "Если в руководящих органах компании находятся иностранцы, и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей".
https://1prime.ru/society/20220921/838192123.html
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