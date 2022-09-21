Власти пояснили, какая территория Херсонской области войдет в состав России
Стремоусов: Херсонская область войдет в состав России в своих административных границах
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Херсонская область войдет в состав Российской Федерации в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ будет проведен с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
"По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации", — сказал РИА Новости Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://1prime.ru/society/20220921/838192361.html
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