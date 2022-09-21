МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Германия хотела бы стать постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и попросил поддержать кандидатуру его страны. Шольц призвал готовиться к росту цен на энергию и еду в 2023 году

"Германия много лет выступает за реформы Совета безопасности ООН и его расширение. Прежде всего, для того, чтобы включить в его состав больше стран глобального Юга. Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а в начале — в качестве непостоянного члена в 2027-2028 годах. Я прошу вас поддержать кандидатуру нашей страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем", — сказал канцлер.

Шольц впервые участвовал в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В состав делегации от ФРГ также вошла министр иностранных дел Анналена Бербок.

На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.