МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Половина граждан России считают, что угрозы военного нападения на Россию не существует, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Глава ВЦИОМ оценил влияние специальной операции на спрос в России

При этом 41% участников исследования считают внешнюю угрозу реально существующей, а 9% затруднились с ответом.

Из группы, которая считает перспективу нападения на Россию реальной, 62% назвали наиболее вероятным агрессором США, на втором месте в этом списке стоит Украина с 32%, далее следуют Польша (26%), Великобритания (18%), а также НАТО и ФРГ (по 8%).

Примечательно, что по итогам исследования, проведенного ВЦИОМ в декабре 2018 года, главным источником угрозы была признана Украина — ее выбрали 57% участников опроса против 54%, которые главной угрозой назвали США.