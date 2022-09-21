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2022
https://1prime.ru/society/20220921/838195650.html
Шойгу: частичной мобилизации подлежит чуть более одного процента мобресурса
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. ШОЙГУ: ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 1% МОБИЛИЗАЦИОННОГО РЕСУРСА ПРАЙМ, 21.09.2022
общество , новости, россия, сергей шойгу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ШОЙГУ: ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 1% МОБИЛИЗАЦИОННОГО РЕСУРСА