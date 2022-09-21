МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ШОЙГУ: ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ТЕ, КТО ОТСЛУЖИЛ, ИМЕЕТ ВОЕННО-УЧЕТНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БОЕВОЙ ОПЫТ

ШОЙГУ: МОБИЛИЗОВАННЫЕ ПРОЙДУТ ПОДГОТОВКУ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ, СЛАЖИВАНИЕ, ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИСТУПЯТ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ

ШОЙГУ: НИ О КАКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ РЕЧИ НЕ ИДЕТ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ОТПРАВКЕ НА СВО И СРОЧНИКИ

ШОЙГУ: У РОССИИ ОГРОМНЫЙ МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС, ПОЧТИ 25 МЛН ЧЕЛОВЕК

ШОЙГУ: ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 1% МОБИЛИЗАЦИОННОГО РЕСУРСА