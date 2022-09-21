2022-09-21T09:43:00+03:00
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2022
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Шойгу: частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил и имеет боевой опыт
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. ШОЙГУ: ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ТЕ, КТО ОТСЛУЖИЛ, ИМЕЕТ ВОЕННО-УЧЕТНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БОЕВОЙ ОПЫТ ШОЙГУ: МОБИЛИЗОВАННЫЕ ПРОЙДУТ ПОДГОТОВКУ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ, СЛАЖИВАНИЕ,... ПРАЙМ, 21.09.2022
общество , новости, россия, сергей шойгу, частичная мобилизация
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ШОЙГУ: ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ТЕ, КТО ОТСЛУЖИЛ, ИМЕЕТ ВОЕННО-УЧЕТНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БОЕВОЙ ОПЫТ
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