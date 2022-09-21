Работники ОПК получат право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации
Путин: работающие в ОПК россияне получат право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, россияне, работающие в организациях ОПК, получат право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством Российской Федерации", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20220921/838196393.html
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