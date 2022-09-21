МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, россияне, работающие в организациях ОПК, получат право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля. Шойгу: частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил и имеет боевой опыт

"Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством Российской Федерации", — говорится в сообщении.