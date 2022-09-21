МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Государственная дума получила уведомление от Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Путин выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению Донбасса

Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что Госдума получила уведомление от президента в соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"