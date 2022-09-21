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Госдума получила уведомление об объявлении частичной мобилизации в России
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. Государственная дума получила уведомление от Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Володин в ходе пленарного заседания... ПРАЙМ, 21.09.2022
общество , новости, россия, госдума, частичная мобилизация, владимир путин, вячеслав володин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Государственная дума получила уведомление от Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что Госдума получила уведомление от президента в соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"