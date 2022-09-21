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2022
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Песков прокомментировал указ президента России о частичной мобилизации
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ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТСРОЧКА, ОПРЕДЕЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПЕСКОВ НА ВОПРОС О ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРОВЕДЕНИЯ... ПРАЙМ, 21.09.2022
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТСРОЧКА, ОПРЕДЕЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ПЕСКОВ НА ВОПРОС О ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ: В УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА О СРОКАХ НЕ ГОВОРИТСЯ
ПЕСКОВ ПРО КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ ОТСРОЧКУ ОТ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ: ИХ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОПРЕДЕЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПЕСКОВ ПРО УТВЕРЖДЕНИЯ О ЗАКРЫТИИ ГРАНИЦ ДЛЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ: ДАВАЙТЕ НАБЕРЕМСЯ ТЕРПЕНИЯ, РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОСЛЕДУЮТ
ПЕСКОВ: В КРЕМЛЕ ПОКА НЕ ЗНАЮТ, БУДЕТ ЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ОТСРОЧКА ОТ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА ПО АНАЛОГИИ С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ
Новость дополняется