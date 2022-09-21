МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТСРОЧКА, ОПРЕДЕЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

ПЕСКОВ НА ВОПРОС О ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ: В УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА О СРОКАХ НЕ ГОВОРИТСЯ

ПЕСКОВ ПРО КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ ОТСРОЧКУ ОТ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ: ИХ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОПРЕДЕЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПЕСКОВ ПРО УТВЕРЖДЕНИЯ О ЗАКРЫТИИ ГРАНИЦ ДЛЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ: ДАВАЙТЕ НАБЕРЕМСЯ ТЕРПЕНИЯ, РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОСЛЕДУЮТ

ПЕСКОВ: В КРЕМЛЕ ПОКА НЕ ЗНАЮТ, БУДЕТ ЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ОТСРОЧКА ОТ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА ПО АНАЛОГИИ С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ

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