Совфед одобрил новые поправки в Уголовный кодекс за сдачу в плен
Совет Федераций одобрил закон о лишении свободы на срок до десяти лет за сдачу в плен
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Уголовный кодекс России, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена".
Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы.
Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в Уголовном кодексе России.
При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.
Теперь документ должен поступить на подпись президенту России.
https://1prime.ru/society/20220921/838201061.html
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