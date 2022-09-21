МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Уголовный кодекс России, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена". Путин выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению Донбасса

Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы.

Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в Уголовном кодексе России.

При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.

Теперь документ должен поступить на подпись президенту России.