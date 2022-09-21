МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Депутаты Государственной думы в обращении палаты к Генассамблее ООН и европарламентариям призвали осудить действия США и НАТО по их политике на Украине, говорится в тексте обращения. В Госдуме призвали реализовать все запланированные инвестиционные проекты

"Депутаты Государственной Думы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному противостоянию", — привел глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий выдержку из документа.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Слуцкому подготовить соответствующее обращение к европарламентариям до конца пленарного заседания. После этого на пленарном заседании Госдумы депутаты единогласно проголосовали подготовленный текст обращения к ГА ООН и Европарламенту об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины.