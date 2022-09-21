ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, и что больше от нас подобных ошибок не дождутся. Путин заявил, что Россия на стороне открытого и честного партнерства

"За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию", — сказал он на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.

Президент отметил, что Россия столетиями строилась как общий и родной дом для людей множества национальностей и вероисповеданий, что Россия является самобытной цивилизацией.

"Суверенитет — это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции, человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки — залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", — добавил он.