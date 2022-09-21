МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Швейцария не станет признавать референдумы по вхождению в состав России Херсонской, Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР, заявил официальный представитель МИД страны Пьер-Ален Эльчингер. Власти Украины заявили о недопустимости референдумов о вхождении в Россию

"Референдумы" нарушат международно-правовой принцип территориальной целостности Украины. Результаты таких референдумов не будут признаны Швейцарией", — сказа пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Эльчингер подчеркнул, что швейцарские власти призвали Россию отказаться от дальнейших шагов в направлении проведения референдума на упомянутых территориях.

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.