ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — ПРАЙМ. Финляндия не будет транзитной страной для россиян, обладателей шенгенских виз, Финляндия готовит национальное законодательство, ограничивающее въезд граждан РФ в страну, но надеется на общее решение Евросоюза, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Источник: главы МИД ЕС встретятся в среду из-за обращения Путина

"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами. Финляндия готовит национальное решение этого вопроса, например, путем изменения законодательства. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента", — сказал министр на пресс-брифинге для финской прессы из Нью-Йорка, где он находится на ГА ООН. Трансляцию брифинга вели финские СМИ.

Финляндия во вторник призвала ЕС предпринять шаги для принятия единого решения.

"Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ЕС", — сказал Хаависто.

Финляндия с 19 сентября является единственной страной ЕС, чья сухопутная граница с Россией открыта для перемещения граждан России. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан.