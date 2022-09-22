МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку совершения теракта украинскими спецслужбами на нефтегазовом объекте, который поставлял топливо в Турцию и Европу, заявили в ЦОС ФСБ. Европа замедлила темпы закачки газа в хранилища

В сообщении говорится, что Федеральной службой безопасности России в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий "предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта" на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу.

В ведомстве уточнили, что были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У мужчины обнаружили средства связи, в которых содержалась переписка и переговоры с куратором, а также инструкции по сборке взрывного устройства, непосредственно координаты места совершения подрыва. По итогу сотрудники ФСБ задержали четыре пособника украинских спецслужб, граждан России, обеспечивших подготовку диверсии.