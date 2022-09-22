Путин поздравил президента Туркмении с Днем рождения по телефону
Путин и президент Туркмении подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил туркменистанского коллегу Сердара Бердымухамедова с Днем рождения, стороны подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем рождения", — сказано в релизе.
Подчеркивается, что российский и туркменистанский лидеры подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства.
Отмечается, что ранее Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.
https://1prime.ru/society/20220922/838213585.html
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