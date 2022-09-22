МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил туркменистанского коллегу Сердара Бердымухамедова с Днем рождения, стороны подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин поздравил россиян с юбилеем зарождения Российской государственности

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем рождения", — сказано в релизе.

Подчеркивается, что российский и туркменистанский лидеры подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства.

Отмечается, что ранее Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.