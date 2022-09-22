Мишустин заявил о гарантиях бесплатной медицинской помощи по всей стране
Мишустин заявил о гарантиях бесплатной медицинской помощи по всей стране
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бесплатная медицинская помощь по всей стране будет обеспечена.
"Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", — сказал он на заседании правительства.
Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник, вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках, отметил Мишустин.
"Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развитие программ реабилитации, начатых по инициативе президента", — сказал премьер.
https://1prime.ru/society/20220922/838216382.html
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