МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бесплатная медицинская помощь по всей стране будет обеспечена. Мишустин предложил ввести пособие для семей с низкими доходами

"Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", — сказал он на заседании правительства.

Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник, вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках, отметил Мишустин.

"Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развитие программ реабилитации, начатых по инициативе президента", — сказал премьер.